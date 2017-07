Woningbrand op tweede etage in Vlissingen

Op de tweede etage van een woning in de Nieuw Bonedijkelaan in Vlissingen heeft brand gewoed. De brandweer is ter plaatse en heeft om 14.30 uur het sein brand meester gegeven.

De melding van de brand kwam rond 14.15 uur binnen. Volgens de veiligheidsregio was er niemand in de woning aanwezig op dat moment. De buren konden op tijd uit hun huis wegkomen. De woning is eigendom van de woningbouwvereniging. Slachtofferhulp is opgeroepen om bewoners te helpen. De woning heeft forse schade opgelopen.