Garnalenprijzen stijgen opnieuw naar recordhoogte

Volgens Foort Lokerse van de Zeeuwse Visveiling zijn er te weinig garnalen. De prijs van garnalen stijgt al jaren. Zes jaar geleden betaalde je voor een kilo nog 2,55 euro.

Minder toegankelijk

"Het is jammer dat de prijs van de garnalen zo hoog wordt", zegt vishandelaar Ellen van Moort. "Het wordt minder toegankelijk voor mensen."

Dat komt volgens Van Moort doordat er meer vraag is dan aanbod. "Sinds 2015 zijn de vangsten bijna gehalveerd. In Duitsland werden in 2014 bijvoorbeeld nog 11 miljoen kilo garnalen aangevoerd. In 2015 waren dat er 6 miljoen."

Er worden niet minder garnalen verkocht door de hoge prijs, zegt Van Moort. "Zeker Zeeuwen, die weten hoe lekker een Hollandse garnaal smaakt en die genieten daar dan extra van."