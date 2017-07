Kerkhove naar halve finale in Duitsland

Lesley Kerkhove uit Zierikzee op Roland Garros (foto: Omroep Zeeland)

Kerkhove is de eerste geplaatste speler op het toernooi in Duitsland. In de eerste ronde rekende ze in twee sets (6-3, 6-3) af met de Française Priscilla Heise. In de tweede ronde was ze in drie sets te sterk voor de Australische Isabelle Wallace (5-7, 6-2 en 7-5).

Halve finale

In de halve finale neemt Kerkhove het op tegen de winnares van het duel Patty Schnyder/Julia Grabher. Dat duel staat gepland voor zaterdag.