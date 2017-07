Kerkhove naar halve finales in Duitsland

Lesley Kerkhove uit Zierikzee op Roland Garros (foto: Omroep Zeeland)

Kerkhove is in het enkelspel de eerste geplaatste speler op het toernooi in Duitsland. In de eerste ronde rekende ze in twee sets (6-3, 6-3) af met de Française Priscilla Heise. In de tweede ronde was ze in drie sets te sterk voor de Australische Isabelle Wallace (5-7, 6-2 en 7-5).

Halve finale

In de halve finale neemt Kerkhove het op tegen Patty Schnyder (4) uit Zwitserland, teegn wie ze nog niet eerder speelde. Dat duel staat gepland voor zaterdag. Mocht Kerkhove de halve finale winnen, dan wacht in de finale de winnares van het duel tussen Misa Egushi (Jap, 3) - Conny Perrin (Zwi, 2).

Dubbelspel

Kerkhove won vorig jaar het dubbelspel samen met Richel Hogenkamp. Dit jaar speelt Kerkhove met Bibiane Schoofs en zijn ze als eerste geplaatst. Met haar partner plaatste Kerkhove zich voor de halve finale door de Russinnen Kseniia Bekker en Alina Silich met 6-2 6-2 te verslaan in de kwartfinale. In de halve eindstrijd wachten Ganna Poznikhirenko en Valeriya Strakhova uit de Oekraïne. Ook dat duel vindt zaterdag plaats.