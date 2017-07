Volle hotelkamers door bouw windmolenpark Krammer

Zo komen we de winterperiode door

De veertien hotelkamers en vier appartementen zitten doordeweeks vol. Dat is voor een startende ondernemer een fijne opsteker. Het hotel is namelijk nog maar een jaar open. "Zeker in het laagseizoen heeft het geholpen. Het is altijd maar afwachten hoeveel toeristen er dan komen. Dan is het fijn dat doordeweeks het hotel helemaal vol zit. De komende twee jaar weten we dat we inkomen hebben in de winterperiode," vertelt eigenaar Patricia Hoep.

Vanaf het dakterras is de bouw van het windpark goed te zien (foto: Omroep Zeeland)

Toch houdt ze in haar achterhoofd dat het project maar tijdelijk is. Dus denkt ze nu al na over een leven na Windpark Krammer. "Het nadeel is dat we nu nog geen goede contacten kunnen opbouwen met toeristen, terwijl we het daar na de bouw van het windmolenpark van moeten hebben." Dus probeert ze toch regelmatig een kamer leeg te houden voor toeristen maar ook voor werknemers van andere lokale bedrijven.

Windpark Krammer in aanbouw (foto: Omroep Zeeland)

Vanaf het dakterras van het hotel in Bruinisse is de bouw goed te zien. In 2019 zullen daar 34 windmolens staan. Hoep zit er niet mee. "Ik kan begrijpen dat het voor sommige mensen een doorn in het oog is. Maar ik denk dan maar aan de toekomst waarin we de groene energie goed kunnen gebruiken."

Op lange termijn is het gewoon een spuuglelijk project middenin de natuur. 'Prachtig' zo'n windmolenpark als welkom voor de toeristen die hier op vakantie komen." Ondernemer Schouwen-Duiveland

Niet alle ondernemers in de omgeving denken er zo over. Uit een rondvraag bij horecagelegenheden blijkt dat ook veel eigenaren niet blij zijn met de komst van het park. Ze zien de omzet tijdelijk stijgen, maar zijn bang dat in de toekomst toeristen wegblijven omdat ze windmolens als horizonvervuiling zien.

Eén van de ondernemers uit Bruinisse laat weten: "Op lange termijn is het gewoon een spuuglelijk project middenin de natuur. 'Prachtig' zo'n windmolenpark als welkom voor de toeristen die hier op vakantie komen."

Bouw

Inmiddels zijn de eerste contouren van het windmolenpark zichtbaar. De fundamenten zijn gelegd en de eerste windmolen moet dit jaar al energie opwekken. Het park wordt in 2019 helemaal opgeleverd.

Lees ook: