Best festival food Tomorrowland: een Zeeuws broodje kroket

De broers staan op de foodmarket van het festival. Een plek waar verschillende koks gerechten koken. Het thema is 'Tastes of the World' en dus zijn er naast het Zeeuws broodje kroket ook smaken uit Vietnam, de Filipijnen en Amerika te vinden.

Tomorrowland is een van de grootste dancefestivals van de wereld en vindt plaats in Boom bij Antwerpen. Het festival is verspreid over twee weekenden en er komen 400.000 bezoekers op af. Het publiek is divers, er lopen zo'n 214 nationaliteiten rond.

Kroketten en muziek

Hendrik is het culinaire brein van de twee, maar Kamiel is ook dj. Op Tomorrowland draait hij plaatjes in samenwerking met violiste Oliva Dawn die hij leerde kennen tijdens een reis naar Hong Kong.

Kamiel Buysse als dj in gezelschap van violiste Olivia Dawn uit Hong Kong. (foto: Omroep Zeeland)

De twee reizen samen de hele wereld over en zijn geen onbekende in de culinaire wereld. Ze hebben namelijk gewerkt voor sterrenchefs Sergio Herman en Edwin Vinke. Nu werken ze als duo en bereiden ze gerechten voor feesten, festivals en bij mensen thuis.