Uit de hand gelopen buurtbarbecue Weitjerock klaar voor tiende editie

Achttien jaar geleden begon het evenement als een buurtbarbecue. Nu zijn er al negen edities achter de rug en wint het festival nog steeds aan populariteit. Organisator Rutger van Merode was als vrijwilliger al vanaf jonge leeftijd betrokken en maakte de groei mee. "Vroeger was het eigenlijk een feest alleen voor mensen uit IJzendijke. Nu komen de bezoekers uit België en andere delen van Zeeland."



Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn geweest voor het festival. Zo leek er in 2003 een einde aan het evenement te komen toen het bestuur ermee stopte. Tien jaar later kreeg Weitjerock een herstart met een nieuw bestuur en begon het te groeien tot wat het nu is.

Weitjerock begint morgen om 13.00 uur met onder meer optredens van de Zeeuwse artiesten Femke Bun en De Duts'n. Grote landelijke trekkers van het festival zijn Lucas Hamming en De Jeugd van Tegenwoordig.

Storm

In 2015 werd het festival op het allerlaatste moment afgelast. Een zomerstorm zorgde ervoor dat het te gevaarlijk was om het festival door te laten gaan. "Sinds die editie zijn we altijd wel zenuwachtig voor het weer zo vlak voor de dag van het festival", vertelt Van Merode.

Dit jaar lijkt het evenement zich daar geen zorgen over te hoeven maken, "Misschien zal het wat regenen, maar dat kan gebeuren bij een outdoor-festival, Nu moeten we nog de laatste puntjes op de i zetten en dan vooruitkijken naar morgen."