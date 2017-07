Van de Ven wint Supercross Aagtekerke

Tijdens de eerste manche in de middag had Van de Ven al aan het publiek in Aagtekerke laten zien wat ze in haar mars had. Ze won die race nadat ze van het begin af aan voorop reed. In de Superfinale werd het Van de Ven moeilijker gemaakt. Spruijt had de beste start en was de eerste koploper. In zijn kielzog reden Deleersnyder en Van de Ven. Na een aantal rondes wisten de Belg en Van de Ven hem in te halen. Spruijt ging daarna onderuit en Deleersnyder en Van de Ven kregen nog meer ruimte. Lange tijd reed de Belg voorop, maar een aantal rondes voor het einde wist Van de Ven hem te passeren. In de slotronde wist Deleersnyder nog dichtbij te komen, maar de eindzege was voor Van de Ven.

Geen spanning

Van de Ven, die vorige week nog derde werd in de GP van Tsjechië, zei na na afloop dat ze totaal geen spanning kende. "Normaal heb ik dat altijd wel, maar hier in Aagtekerke niet. Dan zie je meteen dat het rijden beter gaat. Ik win vandaag in mijn eigen klasse en de Superfinale. Het kan haast niet beter vandaag."