Van deze mosselrecepten loopt het water je in de mond (foto: Arie Versteeg)

Dit weekend zijn de mosselfeesten in Middelburg. En of je daar nu naartoe gaat of niet: mosselen eten kan altijd. Daarom hebben wij de lekkerste mosselrecepten voor je verzameld waar het water je van in de mond loopt.

Oldskool mosselen bereiden Hoe mosselen vroeger bereid werden? Dat zie je in deze video op de Facebookpagina van Trugkieke. Ko van Belzen en Janna Schets uit Arnemuiden vullen de pan voor de helft met mosselen en daar hebben ze uien, selderie, peterselie, zout, peper en een laurierblaadje gedaan. De tip van Ko en Janna: bewaar de mosselen in azijn als je ze een tijdje wilt bewaren. Heerlijk om daarna door de bloem te rollen en met margarine in de koekenpan. Maar wat zijn de tips van Zeeuwen? Op de Trugkieke video reageerden Zeeuwen massaal en deelden hun favoriete mosselrecepten. Wij hebben de volgende selectie gemaakt. Mosselen met brie of oestersaus Jan van Hese voegt knoflook, prei, selderij, peen, ui en peterselie aan de mosselen toe. Op zich kun je de mosselen na het koken en omschudden eten. Maar je kunt het ook extra lekker maken door er brief of camembert aan toe te voegen. Andere variatie: oestersaus, zwarte bonen, Japanse sojasaus en knoflook. Op z'n Spaans Ina Koeman gaat voor een Spaanse variant: gewokte mosselen met chorizo, knoflook, gember en tomaten. Een iets uitgebreidere variant van dit recept zie je hier: Zeeuwse mosselen op Spaanse wijze Pittige mosselen Hou je van pittig eten? Dan is dit recept van Dieuwertje Gillissen wat voor jou. Maal peterselie en ui heel fijn, voeg dat met heel veel peper toe aan de mosselen. Bodempje water, twee keer op laten komen en daarna een flinke klont boter en gemalen beschuit en door mengen. Geen pepers in huis? Anna Mentzij geeft een alternatief: zij bereidt mosselen met ui, peterselie, selderij en ... sambal! Thaise mosselen Mosselen kunnen ook op Thaise wijze bereid worden. Kaat Staal van Dee voegt een zak Thaise wokgroenten, verse peper, knoflook, gember, koriander, sherry en chilipoeder toe. Je kunt ook voor een uitgebreidere variant van dit recept gaan met ingrediënten als kokosmelk, curry en limoen. Bekijk de uitleg in deze video: Zo bereid je Thaise mosselen Pure mosselen Wilza Mijnsbergen gaat op het advies van haar visboer af. Hij zweert bij mosselen in een wokpan, bodempje water, 3 minuten koken, één keer op laten komen en zo serveren. Wilza heeft de mosselen nooit lekkerder geproefd. Nog puurder kan natuurlijk ook. Sander Wielemaker plukt de mosselen zelf met de voeten in het zand. Vervolgens wast hij de mosselen en wokt ze met ui, knoflook en een scheutje witte wijn. Zo kookt Sergio Herman mosselen Nog meer inspiratie nodig? Of een uitleg hoe je mosselen lekker kookt of wokt? Sergio Herman laat het je zien: Sergio Herman doet het voor Staat jouw favoriete mosselrecept hier niet tussen? Deel hieronder in de reacties of reageer op de Facebookpagina van Trugkieke.