Politie houdt drie winkeldieven aan in Vlissingen

De buit van de diefstal in de binnenstad van Vlissingen (Foto: Politieteam Walcheren) (foto: Politieteam Walcheren)

De veelpleger werd gisteravond na een diefstal in de binnenstad van Vlissingen door de politie aangehouden. De man was bekend bij de politie omdat hij al meerdere keren in de fout is gegaan. Na de diefstal werd door verschillende agenten, waarvan één in burger, jacht gemaakt op de man. De veelpleger werd uiteindelijk gezien in de rode buurt. Hij dacht nog te ontkomen maar werd na een korte achtervolging aangehouden.