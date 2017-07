Terpstra pakt brons op EK bij eliminator

De uit Zierikzee afkomstige Anne Terpstra won zilver bij de vrouwen (foto: Orange Pictures)

In het Italiaanse Darfo Boario Termo zag Terpstra de winst gaan naar Kathirin Stirnemann uit Zwitserland. Bij eliminator nemen telkens vier renners het tegen elkaar op in heats.



Bij de junioren noteerde Zoë Mulder uit Heinkenszand de veertiende tijd. Ze deed als enige Nederlandse mee en eindigde na vier rondes op meer dan zeven minuten van winnares Laura Stigger.

Later dit weekend komen ook nog Milan Vader, Mick van Dijk en Tim van Dijke uit Zeeland in actie.