Lesley Kerkhove strandt in halve finale

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures)

Foto: Orange Pictures

Kerkhove was als eerste geplaatst in het 25.000 dollar toernooi in het Duitse stadje Horb. Haar tegenstandster Patty Schnyder stond ooit op de zevende plaats van de WTA wereldranglijst en speelde in 2004 in de halve finale van de Australian Open. Schnyder, die in 2011 stopte met tennissen begon twee jaar geleden aan haar comeback en staat momenteel op de 233ste plaats van de wereldranglijst.



In de finale neemt Schnyder het zondag op tegen haar als tweede geplaatste landgenote Conny Perrin. Zij versloeg in haar halve finale de Japanse Misa Eguchi met 6-1 en 6-4.