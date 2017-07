Shirin van Anrooij buiten de prijzen op Jeugd Olympisch Spelen

Shirin van Anrooij (foto: Facebook Shirin van Anrooij)

Na de eerste ronde lag Van Anrooij (15) nog op de derde plaats in de wedstrijd, maar zakte daarna steeds verder terug naar achteren. De atlete uit Kapelle kwam uiteindelijk in een tijd van 4: 43. 47' als voorlaatste over de finish. De winst in het Hongaarse Györ ging met grote overmacht naar Sarah Healy uit Ierland.

Aan de Jeugd Olympische Spelen doen alleen sporters mee tot en met 18 jaar. Van Anrooij is de enige Zeeuwse deelnemer.