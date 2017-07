Alles moet weg bij MFC Zierikzee

Kerstballen. kapstokken en zelfs een staf van Sinterklaas. Alles moest zaterdag weg bij MFC in Zierikzee. Het Multifunctioneel Centrum wordt gesloopt en dus ging er voor 24 jaar aan herinneringen de verkoop in. Voor veel bezoekers was de uitverkoop vooral een mogelijkheid om goedkoop aan praktische en minder praktische spullen te komen.

Een moeder en haar dochter zijn op zoek naar spulletjes voor de uitzet. ''Ze gaat binnenkort op kamers'', vertelt moeder die ook meteen erbij zegt dat ze ook naar de uitverkoop is gekomen om de medewerkers van het MFC te steunen. Niet alleen met een aardig woordje maar ook financieel. De opbrengst van de uitverkoop gaat namelijk naar hen. Dubbel gevoel Alles maakt het een dag met een dubbel gevoel voor de medewerkers. ''Het is niet prettig om al je spullen zo kwijt te raken'', zegt John Hobé, ''maar het moet weg. Dan ben je alleen maar blij dat er zoveel mensen komen.'' Hobé werkt al jaren bij het MFC. Hij maakte de overgang van school naar het Multifunctioneel Centrum mee. Hij ziet met lede ogen aan dat het totale verleden van het centrum nu verkocht wordt. ''Er liggen dingen bij die hier in 1993 al waren. Sommige dingen gaan lang mee. Het is gewoon jammer dat het weggaat.'' Tientallen mensen kwamen op de uitverkoop bij MFC Zierikzee af (foto: Omroep Zeeland) Hobé vindt het verdwijnen van het MFC ook een verlies voor Zierikzee. ''Er waren hier verenigingen, bruiloften, begrafenissen. Dat heeft nu geen plek meer. Ik sprak van de week een uitvaartondernemer. Die zei dat hij een groot probleem heeft want als de uitvaart geen kerkelijk karakter heeft kan hij nergens terecht.'' Pluimage Die afwisseling gaat Hobé zeker missen maar de omgang met mensen nog veel meer. ''Er kwamen hier mensen van allerlei pluimage binnen. Het maakte niet uit wie hier kwam, Het was altijd gezellig.''