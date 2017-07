'Als ze honger hebben geven ze toch weer gas'

In de Haltestraat is dertig kilometer per uur de maximum snelheid. Maar met name in de avonduren en 's nachts wordt die snelheid ruim overschreden. Volgens een van de bewoners rijdt zo'n negentig procent van de automobilisten dan te hard. Metingen van VVN hebben dat ook uitgewezen.

Bewoners ondervinden naar eigen zeggen overlast van de hardrijders. Maar belangrijker vinden ze het dat het onveilig is voor de kinderen. ''We wilden op een gegeven moment verhuizen en dat was echt de reden. We hebben niet zo'n supergrote achtertuin en voor het huis met andere kinderen spelen is eigenlijk te gevaarlijk.''

Ze hopen dat de actie van vandaag helpt. Al heeft een van de bewoners daar zo haar twijfels over. ''Het zal wel even helpen, maar als het vijf uur is en ze honger hebben, geven ze toch weer gas.''

De bewoners hebben meerdere brieven met klachten naar de gemeente gestuurd, maar geholpen heeft dat volgens hen niet echt. Vandaar dat ze nu op een andere manier aandacht vragen voor de hardrijders in hun straat.