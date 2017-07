Grote namen, maar ook lokaal talent op WeitjeRock

Femke Bun uit Hulst won als singer-songwriter al een aantal prijzen. Doordat ze de muziekwedstrijd Steenworp won, mocht ze optreden op Weitjerock. Ze opende het festival vandaag.

Femke Bun treedt op bij Weitjerock (foto: Omroep Zeeland)

Dit jaar is een jubileumeditie. Het is de tiende keer dat WeitjeRock gehouden wordt. Het festival is om die reden iets groter dan normaal. Er kunnen 4.000 bezoekers komen luisteren en topact De Jeugd van Tegenwoordig treedt op.