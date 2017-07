Politiehond helpt bij aanhouding mannen

In een woning aan de Sterkenburg in Vlissingen zijn vrijdagavond twee jongemannen aangehouden tijdens een onderzoek naar gestolen spullen. Hierbij was ook een politiehond met diens geleider aanwezig.

Politieauto (foto: politie) De politie kreeg een melding dat een jongeman (19), woonachtig aan de Sterkenburg in Vlissingen, vermoedelijk gestolen spullen bewaarde. Diverse agenten omsingelden de woning, zodat de Vlissinger niet kon ontsnappen. Terwijl de agenten de aanhouding voorbereidden, wilde een 17-jarige jongen uit Yerseke, de woning verlaten. Hij had een tas bij zich met mogelijk gestolen spullen. Toen hij niet mee wilde werken, besloten de agenten om de tas in beslag te nemen. Omdat hij zich verzetten werd hij aangehouden. Kledingkast Vervolgens zijn de agenten naar de eerste verdieping van de woning gegaan, op zoek naar de andere man. Die had zich in een kledingkast verstopt. Ook hij werd aangehouden. Beiden zijn voor verder onderzoek en verhoor naar Torentijd in Middelburg gebracht en daar ingesloten. De politie heeft diverse spullen, zoals een bromfiets, enkele kentekenplaten en pasjes in beslag genomen, waarvan onderzocht zal worden of deze zijn gestolen.