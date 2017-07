Schouws Elftal verliest nu wel dik van FC Dordrecht

Een kwartier lang kon het Schouws Elftal, dat om verschillende redenen maar liefst elf spelers miste, goed mee met FC Dordrecht. Het duurde dan ook tot de negentiende minuut, voordat spits Terence Groothusen voor de openingstreffer kon zorgen. Na een halfuur spelen volgden de Dordtse treffers elkaar in rap tempo op. Robert Mutzers nam de 0-2 en de 0-3 voor zijn rekening. Clarence Bijl tekende tien minuten voor rust voor de 0-4.

In de tweede helft mocht Julius Bliek meedoen bij FC Dordrecht. De verdediger, die deze zomer overkwam van FC Dordrecht, speelde na rust in het hart van de verdediging en zag zijn teamgenoten nog vijf keer scoren. Invaller Mailson Lima Duarte Lopes tekende voor de 0-5 na krap een uur spelen. Twintig minuten voor tijd maakte Denis Mahmudov de 0-6. Met zijn derde van de avond scoorde Mutzers de 0-7, de 0-8 was weer van Lima Duarte Lopes en Mahmudov verzorgde het slotakkoord door de 0-9 binnen te schieten. Zo won Bliek deze wedstrijd voor het tweede jaar op rij, want vorige zomer won hij met de Schouwse selectie met 2-1 van FC Dordrecht.

Dordrecht-verdediger Julius Bliek over de wedstrijd tegen het Schouws Elftal:

Michel Maaskant van Bruse Boys was aanvoerder van het Schouws Elftal dat meerdere spelers moest missen. Mede daardoor was de ploeg kansloos in de wedstrijd die voor het grootste gedeelte in de stromende regen werd gespeeld. "Het leek wel Jong Schouwen waar we mee speelden", zegt Maaskant. "In de eerste 25 minuten ging het nog wel, maar dan vallen er een paar goals achter elkaar en merk je toch dat je tekort komt."

Aanvoerder Michel Maaskant over de prestatie van het Schouws Elftal:

Trainer Gérard de Nooijer uit Oost-Souburg was tevreden over de prestatie van zijn FC Dordrecht. "Ik vind dat we goed gespeeld hebben. De intenties waren direct duidelijk. Vroeg druk zetten, veel power en veel direct spel naar voren. Het had eigenlijk gewoon dubbele cijfers moeten zijn." De Nooijer is tevreden met hoe zijn team er voor staat in de voorbereiding. "Het geraamte staat en dat is lekker werken."

Gérard de Nooijer over de ruime overwinning van FC Dordrecht op het Schouws Elftal:

Schouws Elftal - FC Dordrecht