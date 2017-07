Deze app moet waterrecreanten veiliger laten varen

De KNRM Helpt App is inmiddels ruim dertigduizend keer gedownload. Dat is een hoop, maar volgens Jacoliene van Weele van de KNRM Westkapelle kunnen daar nog best wat mensen bij. "De app moet mensen bewuster maken van een goede voorbereiding. Er staan bijvoorbeeld kaarten in, je kunt je route invoeren en zien welk weer er op komst is. En mocht je onverhoopt in de problemen komen, dan kun je met één druk op de knop alarm slaan. Via de app kunnen wij dan precies zien waar je bent."

Snellere hulpverlening

De gegevens van het schip worden bij registratie van de app vastgelegd, zodat de KNRM in geval van nood direct beschikt over de positie van de hulpvrager, de scheepsnaam, het aantal opvarenden en eventuele thuisblijvers. Dit versnelt en verbetert de hulpverlening.

In de haven van Vlissingen geeft de KNRM informatie over de app. (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar rukten de zes Zeeuwse KNRM stations 263 keer uit, net iets meer dan in 2015. Toen kwamen de redders 247 keer in actie. De KNRM krijgt geen subsidie en is afhankelijk van donateurs.