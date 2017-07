Faasse wint Eventing Zeeland, zondag afgelast na regenval

Yorick Faasse heeft de Z-klasse bij Eventing Zeeland op zijn naam geschreven. In Vrouwenpolder was de ruiter uit Westkapelle de sterkste op het belangrijkste onderdeel van het paardensportevenement. Zondag zou er ook nog gereden worden, maar de organisatie heeft de wedstrijden afgelast in verband met de hevige regenval.

De organisatie schrijft op de website dat het de veiligheid niet meer kon garanderen als er toch nog doorgereden zou worden. Wel is er nog een parcours uitgezet om te oefenen. Zaterdag waren er wel wedstrijden, en daar werd Yorick Faasse dus de winnaar bij de Z-klasse. Dat leverde hem ook de titel Zeeuws Kampioen op. Met Black Spirit bleef hij Frans Lauwers en Cynthia de Graaf voor. Dat had hij vooral te danken aan zijn foutloze oefening bij cross. Daarmee maakte hij zijn mindere proef op dressuur goed. Daar had hij nog de minste score van het hele veld neergezet. Yorick Faasse win Eventing Zeeland (foto: Omroep Zeeland )