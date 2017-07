Regen verstoort paardenevenement Vrouwenpolder

Eventing in Vrouwenpolder (foto: Omroep Zeeland)

De organisatie schrijft op de website: "We hebben tot onze grote spijt de beslissing genomen dat de wedstrijd afgelast wordt." De organisatie heeft nog wel een parcours uitgezet om te oefenen.

Eventing is een discipline in de paardensport waarbij de combinaties een dressuurproef, een springparcours en een crosscountry rijden. De resultaten van deze onderdelen samen bepalen de uiteindelijke score in de wedstrijd. Voorheen werd dit onderdeel ook wel 'military' genoemd.