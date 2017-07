Vader en Terpstra rijden top-10 op EK mountainbike

Milan Vader 10e (foto: Orange Pictures)

Anne Terpstra pakte bij het onderdeel eliminator eerder deze week nog brons. Zondag viel ze niet in de prijzen, nadat ze ruim zes minuten achter winnaar Belomoina eindigde. De Oekrainse was de rest van het veld sowieso erg snel af. Nummer twee Indegrand volgde op meer dan drie minuten.

Bij de beloften eindigde Milan Vader dus als tiende. De 21-jarige Middelburger probeerde vroeg mee te zitten met een kopgroepje in Boario Terme, maar miste de aansluiting. In het vervolg van de wedstrijd zakte Vader weg en sloot hij de wedstrijd nog net binnen de top-10 af. Vader kwam ruim drie minuten later binnen dan winnaar Gioele Bertolini uit Italië.