Van een visgraat tot opvlecht; Nicky leert 't je allemaal

Andere moeders inspireren

Op internet zijn er heel wat filmpjes te vinden over hoe je moet vlechten. Nicky paste deze creaties toe op haar eigen dochters. "Daar kreeg ik zulke leuke reacties op dat ik andere moeders wilde inspireren. Ik ben dus begonnen met workshops te geven en dat loopt aardig goed."

Het hoort tegenwoordig bij mijn ochtendritueel" Nicky Jonker, vlechtspecialist

Ze is het vlechten nog steeds niet beu. "Het hoort tegenwoordig bij mijn ochtendritueel. Mijn dochters eten hun boterham op en ik vlecht hun haar in. Ik vind het netjes staan en het is helemaal hip."

Hoe maak je een visgraatvlecht?

Ze geeft de cursussen op verschillende niveaus. Bij de beginnerscursus leer je invlechten, opvlechten en hoe je een visgraatvlecht maakt. Zelf een visgraatvlecht maken? Met de volgende tips van Nicky heb je hem zo in elkaar.

1. Doe het haar in een lage paardenstaart en zet vast met een elastiek. Doe het elastiek niet te vast.

2. Verdeel de paardenstaart in twee delen.

3. Pak een plukje haar aan de buitenkant en leg die naar de andere kant.

4. Herhaal deze stap, maar dan vanaf de andere kant zoals in het filmpje hieronder. Zorg ervoor dat het plukje telkens even dik is want dat geeft het mooiste resultaat.

5. Ga door totdat het haar helemaal is gevlochten en maak de onderkant vast met een elastiek.

6. Maak het bovenste elastiek los.

7. Maak de visgraatvlecht wat breder door hem voorzichtig uit elkaar te trekken.

Het eindresultaat (foto: Omroep Zeeland)

Ook voor papa's

De workshops van Nicky zijn niet alleen voor moeders. "Ook oma's, vaders en opa's zijn welkom!"