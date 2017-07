Vliegeraars krijgen 'm maar moeilijk omhoog

'De wind is te sterk'', zegt een van de twee. Ze laten de vlieger zakken en leggen hem op het strand. ''De vlieger is wel sterk maar met windkracht zes heb ik toch liever dat ie op de grond ligt.''

Het is hard werken voor de vliegeraars (foto: Omroep Zeeland)

Jaar repareren

Als de vlieger kapot zou gaan, kost het hem een jaar om het ding weer vliegklaar te krijgen. ''Als naar de details kijkt, daar gaat veel tijd in zitten. Zo moet ik mallen en materiaal zoeken.'' Dat kost veel moeite en tijd dus proberen de mannen het met een kleiner, blauw model.

Ook die heeft moeite om hoogte te krijgen. ''Er is echt teveel wind op dit moment. Je moet het echt met zijn tweeën proberen terwijl je het normaal alleen doet.'' Toch geven de mannen niet op. En na een minuut of tien hebben ze het voor elkaar: de vlieger hangt in de lucht.

Octopus

Het publiek op het strand geniet intussen met volle teugen. Een man die met zijn gezin op vakantie is: ''Gisteren was ik met een aantal van de kinderen op het strand en zag ik de vliegers. Toen ik hoorde dat het vandaag weer was, heb ik het hele gezin meegenomen. Dit is toch prachtig om te zien?''

Deze vliegers konden, ondanks de sterke wind, wel de lucht in (foto: Omroep Zeeland)

Een uitgesproken favoriet heeft het gezin niet. ''De octopussen zijn mooi maar ik vind die rode, die hele hoge ook heel mooi.'' Gelukkig voor hen gaat de wind ietsjes liggen en gaan er alsnog wat meer vliegers de lucht in.