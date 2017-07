Van Gilst en Niewold winnen in Vrouwenpolder

Het beachvolleytoernooi van Vrouwenpolder (foto: Twitter @nlbeachvolley)

Lokerse en zijn teamgenoot Wiggers (De Meern) kregen een wildcard voor het toernooi in Vrouwenpolder, waar Dirk Boehlé (Hulst) niet meedeed. In de kwartfinale werden ze uitgeschakeld door de latere winnaars Van Gilst en Niewold. Zij waren in de finale met 2-0 te sterk voor het koppel De Groot/Verpoorten.

Bij het vrouwentoernooi ging de overwinning naar het duo Bloem/Wesselink (beiden afkomstig Doetinchem). Zij versloegen Van Duinen/Rekar met 2-0.

Het toernooi in Vrouwenpolder is het laatste Zeeuwse toernooi in de Eredivisiecyclus, eerder dit jaar werd er al op het strand van Vlissingen gespeeld.