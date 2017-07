Bliek moet geduld hebben bij FC Dordrecht

Voor het eerst in zijn leven staat Bliek elke dag op het veld en dat is een hele verandering. "Bij Kloetinge trainden we twee of drie keer per week", vertelt de verdediger uit Burgh-Haamstede. "Bovendien was de intensiteit van die trainingen veel lager. Mijn lichaam heeft wel tijd nodig om te wennen. Bij Dordrecht zijn we alleen op zondag vrij."

Er wordt dan ook goed gelet op de fysieke gesteldheid van Bliek. "Ik geef hem af en toe ook rust om bij te tanken", legt De Nooijer uit. "Mensen onderschatten zo'n overstap van Kloetinge naar FC Dordrecht. De verschillen zijn enorm."

Overtrainen

Bliek snapt dat hij rust krijgt. "De trainer zit er kort op en vraagt vaak hoe het gaat met de belasting. Je kunt je nu wel overtrainen, maar dan ben je straks geblesseerd wanneer het seizoen begint. Ik wil graag natuurlijk, maar moet ook rekening houden met mijn lichaam."

Julius Bliek tijdens zijn eerste training bij FC Dordrecht (foto: Omroep Zeeland)

De verwachting is dus niet dat Bliek direct basisspeler zal zijn bij FC Dordrecht als de competitie start. "Ik moet er rekening mee houden dat dta niet direct gaat gebeuren. Dat wist ik van tevoren. Maar als de kans er komt zal ik er gewoon staan en wil ik mijn kans pakken. Het is allemaal anders dan het amateurvoetbal, maar wel leuk."