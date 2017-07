Zeeland wordt wakker: explosiedreiging, KNRM-app, vlechten en voetbal

Verwarde man Stavenisse aangehouden (foto: Omroep Zeeland)

Dreiging

In Stavenisse heeft een man van 26 gisteravond gedreigd zichzelf en zijn huis in de Wilhelminastraat op te blazen. Volgens de politie had hij de gaskraan opengezet. Rond 19.45 uur wist de politie de man te overmeesteren.

(foto: Omroep Zeeland)

KNRM-app

Niet weten waar de vaargeul loopt. Of een verouderde nautische kaart aan boord hebben. Volgens de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij komt het meer dan eens voor dat recreanten slecht voorbereid het water op gaan.

Julius Bliek tijdens zijn eerste training bij FC Dordrecht (foto: Omroep Zeeland)

Julius Bliek

Voetballer Julius Bliek (23) moet nog zeker drie maanden er voor uittrekken om aan het niveau te wennen van profclub FC Dordrecht, zegt trainer Gérard de Nooijer. Deze zomer maakte Bliek de overstap vanaf eersteklasser Kloetinge. "Bij Kloetinge trainden we twee of drie keer per week. Bovendien was de intensiteit van de trainingen daar veel lager. Mijn lichaam heeft wel tijd nodig om te wennen", vertelt Bliek.

Nicky geeft les in vlechten (foto: Omroep Zeeland)

Vlechten

Ze is nog maar een paar maanden bezig, maar haar agenda zit al helemaal vol. Nicky Jonker uit Middelburg geeft workshops haarvlechten.

Zeelandbrug vanaf Colijnsplaat (foto: Ronnie Verrijzer)

Het weer

Vandaag is het droog met flinke zonnige perioden maar er komen vanuit het zuidwesten ook enkele wolkenvelden over. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht is het droog met brede opklaringen. De wind zwakt verder af en valt uiteindelijk zelfs vrijwel helemaal weg.