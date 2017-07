Ruben Boutens wereldkampioen indoor karten (foto: Guy Boutens)

De afgelopen tien jaar reed Boutens mee voor het wereldkampioenschap. "Een aantal keer was ik tweede en derde geworden. Maar ik had nog nooit het WK gewonnen. Vorig jaar had ik op een haar na de titel gemist. Nu is het eindelijk wel gelukt. Dat geeft heel veel voldoening."

Spannend WK

"Het was een heel spannende week in Madrid", vertelt Boutens in Zeeland wordt wakker op de radio. "Een aantal rijders zaten heel dicht bij elkaar. Het was gewoon heel spannend om het op zo'n laatste dag te moeten afmaken. Ik denk wel dat ik als favoriet de laatste dag in ging. Dus alle ogen waren op mij gericht. Het voelde erg goed om het dit keer wel af te maken."

Het hoogst haalbare doel is voor Boutens met dit WK behaald. "De komende jaren zal ik wel gewoon verder gaan met indoor karten. Voor mij is het echt een sport, maar ook ontspanning naast m'n werk. Dus ik heb niet echt plannen om de autosport in te gaan." Wel wil Boutens vooral aan de competitieve toernooien blijven meedoen.