Storm spelbreker bij derde weekend Eredivisie Zeilen

De derde speelronde van de Eredivisie Zeilen is voor Breskens en Wolphaartsdijk stormachtig verlopen. Door het onstuimige weer in Scheveningen konden er maar 2 flights gezeild worden. Wolphaartsdijk haalde in die races een plek in de middenmoot.

WSV Wolphaartsdijk in actie bij Scheveningen (foto: Eredivisie Zeilen) Dat is voor de Bevelandse zeilvereniging de beste prestatie van dit seizoen. Wolphaartsdijk is de hekkensluiter in de Eredivisie Zeilen en eindigde eerder op een zestiende (Almere) en zeventiende (Aalsmeer) plaats. Deze week werden ze achtste. In de eindstand blijft Wolphaartsdijk steken op de laatste plek. Breskens Voor Breskens verliep het weekend in Scheveningen teleurstellend. Zij werden zeventiende. In het algemeen klassement zakt Breskens van de dertiende naar de veertiende plek. De volgende speelronde is van 1 tot en met 3 september in Veere.