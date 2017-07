SP onderzoekt zelf zorgkwaliteit in Zeeland

De SP in Zeeland start een eigen onderzoek naar de kwaliteit van de zorg in de provincie. Volgens de partij is de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ), die tot nu toe onderzoek deed, er niet in geslaagd om met een degelijk eindrapport te komen.

De slotbijeenkomst van de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (foto: Omroep Zeeland) "Onder de paraplu van de CTZZ blijkt een bizar vergadercircus opgetuigd, waarbij zorginstellingen met elkaar praten zonder aandacht te besteden aan signalen van falende zorg", schrijft de partij in een verklaring. Met het eigen onderzoek wil de SP nu zelf bekijken hoe de zorg in Zeeland beter kan. CTZZ werd in 2015 opgericht door de provincie en zorgverzekeraar CZ. Het was de bedoeling dat die commissie met een plan van aanpak zou komen om de zorg te verbeteren. Het plan zou vervolgens eind 2016, begin 2017 moeten worden uitgevoerd. Maar volgens de SP lukt het de commissie niet om de zorg te verbeteren. De SP vindt dat het zorgpersoneel, cliënten en mantelzorgers niet genoeg zijn betrokken bij de gesprekken die CTZZ in de afgelopen twee jaar voerde. "Het hele vergadercircus is vooral een onderonsje gebleven van instellingen die elkaar steeds weer de hand boven het hoofd houden, ter wille van de goede verstandhoudingen", zegt woordvoerder Petroesjka Sterk. De politieke partij heeft in Provinciale Staten en in de gemeenteraden vragen gesteld aan de besturen. De SP wil onder meer weten of de raden bereid zijn onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de mankementen in de ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en de thuiszorg.