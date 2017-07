Het regent, het regent, de pannetjes in juli werden nat

Vuurtoren van Westkapelle in de regen (foto: Hanneke jl)

Natter

Twee flinke plensbuien op 12 en 24 juli trokken het gemiddelde flink omhoog. In vierentwintig uur viel er op 12 juli bijvoorbeeld in Haamstede 88 millimeter. Middelburg was op 24 juli de topper met 56 millimeter.

Inwoners van Kapellebrug konden overigens de paraplu het vaakst laten staan, met een gemiddelde van 75 millimeter over de hele maand.

De zon bij de vuurtoren van Westkapelle (foto: Hanneke jl)

Te warm

"Ik vind de hogere temperaturen nu ook weer opvallend,' zegt weerman Jos Broeke. Op 28 van de 31 dagen in juli is het boven de twintig graden geweest. "Bij het kijken naar het gemiddelde zie je bij Vlissingen 18,7 graden staan, tegen 18 graden normaal. Weer hoger dus."

In het westen van Zeeland waren twee tot zes zomerse dagen (25 graden of warmer) te noteren, tegen twaalf in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen in de omgeving van Sint Jansteen.