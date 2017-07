Achteruit inparkeren met grootste ponton ter wereld (foto: Omroep Zeeland)

Naar verwachting blijft ponton H 851 nu twee tot drie jaar in de haven liggen. "Dit ponton is zo groot dat het maar voor beperkte toepassingen kan worden gebruikt. We kunnen daardoor vrij goed inschatten dat dit ponton de komende jaren niet wordt gebruikt", zegt een woordvoerder van Heerema.

Sinds 1986

Het ponton is onlangs gebruikt om een olieplatform op zee te vervoeren naar een plek bij Noorwegen. Het ponton bestaat sinds 1986, en is qua grootte dus nog steeds niet ingehaald.

Het is niet de eerste keer dat ponton H 851 in de Vlissingse haven ligt. Van 2004 tot 2006 heeft het ook aan de Sloepalen vastgelegen.