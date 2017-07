Van de Ven in Nederlandse EK-selectie

Nancy van de Ven (foto: OZ)

The European motocross of Nations, zoals deze wedstrijd wordt genoemd, is in het Poolse Gdansk. Van de Ven deed al twee keer eerder mee aan het EK, een keer werd ze met het Nederlands team vierde en vorig jaar pakte ze zilver.

De wedstrijd wordt verreden op zondag 3 september en bestaat uit twee manches. Het land waarvan de crossers gemiddeld het best presteren wordt Europees kampioen.