Geen tekort buschauffeurs door versobering van busvervoer

Zeeland hoeft niet bang te zijn dat er buslijnen stilvallen door een tekort aan buschauffeurs. Dat zegt busmaatschappij Connexxion in reactie op berichtgeving van de NOS dat er een tekort aan buschauffeurs dreigt. Ook in Zeeland gaat binnen tien jaar veertig procent van de buschauffeurs met pensioen, maar doordat het aantal buslijnen de laatste jaren is afgenomen, hoeven die niet allemaal vervangen te worden.

Bus (foto: oz) Doordat niet alle chauffeurs vervangen hoeven te worden, heeft Connexxion, dat het busvervoer in Zeeland verzorgt, meer tijd om voor voldoende chauffeurs te zorgen. Een voordeel voor de vervoersmaatschappij is dat de minimumleeftijd voor buschauffeurs is verlaagd van 21 naar 18 jaar. Door de verlaging van de minimumleeftijd kan Connexxion makkelijker samenwerken met de Zeeuwse ROC's. Begin januari hoopt de busmaatschappij te beginnen met leer-werktrajecten - zogenaamde BBL-trajecten. Ook werkt Connexxion samen met het UWV om met behulp van subsidies mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden tot buschauffeur. Het bedrijf verwacht dat dit genoeg nieuwe aanwas oplevert om de buslijnen ook in de toekomst open te houden. De NOS berichtte maandagochtend dat busvervoerders in heel Nederland een tekort aan chauffeurs vrezen. Volgens een woordvoerder van Connexxion speelt dat probleem vooral in de regio Amsterdam, waar er buslijnen bijkomen maar er de komende tien jaar wel veel chauffeurs met pensioen gaan. Vakbond Vakbond FNV zegt in een reactie dat de busvervoerders het tekort aan buschauffeurs aan zichzelf te wijten hebben. Volgens FNV Streekvervoer hebben de maatschappijen de werkdruk de laatste jaren uit winstbejag erg opgevoerd, waardoor het voor jongeren niet aantrekkelijk is om als buschauffeur aan de slag te gaan. De vakbond denkt dat de busmaatschappijen moeten kijken naar socialere roosters om weer aantrekkelijk te worden voor jongeren.