Regenval zet graanoogst op pauze

Vroege oogst

Toch is er volgens Bram de Visser van CZAV geen reden tot paniek. Ruim de helft van de tarwe is namelijk al geoogst. Dat is opmerkelijk omdat de oogst normaal gesproken pas rond deze tijd van het jaar begint. Op Tholen is tot nu toe het meest geoogst, al 69 procent. Zuid-Beveland loopt met 45 procent wat achter.

Reden voor de vroege oogst is het droge en warme voorjaar. Daardoor was de tarwe vroegrijp en kon het eerder geoogst worden. Ook de machines kunnen volgens De Visser nog goed het land op omdat de ondergrond dankzij het droge voorjaar wel wat regen kan hebben nu.

Het graan wordt geoogst (foto: Caroline Geelhoed)

Zon en wind

Dat er nu even niet geoogst kan worden, komt omdat de tarwe te nat is. Het vochtpercentage mag niet hoger zijn dan 16 procent. Als het natter is moet het na de oogst gedroogd worden en daar zijn voor de telers kosten aan verbonden. Het beste scenario voor tarwe is daarom een zonnetje met een beetje wind.

De afgelopen maand was het behoorlijk nat in Zeeland. Het regende bijna twee keer zoveel als gemiddeld.

