In tien dagen op de solex door Nederland

Vader Leo (49) en zoon Jordan (19) zijn gek van de solex. De keuze om samen iets te ondernemen was dus niet moeilijk. "We hebben vorige week een proefrit van 90 kilometer gemaakt en dat ging goed," zegt Leo. "Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we een gezellige tien dagen zullen hebben."

Bang voor kou

Zoon Jordan bevestigt dat. "Waar ik zelf het meest tegenop zie is of ik het erg koud krijg op de motor. En ja, een tent opzetten en afbreken elke dag is ook niet echt mijn hobby."

Of het bij een reis door Nederland blijft, weet Leo nog niet. "Het merk solex komt uit Frankrijk. Als deze reis goed bevalt, wie weet..."

etappeschema solexvakantie