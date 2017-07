Ronald Kolk brengt Venetiaans carnaval naar Goes

De show van couturier Ronald Kolk, op 22 september in de Grote Kerk in Goes, staat in het teken van het Venetiaans carnaval. Dat heeft hij vandaag onthuld tijdens een werkbezoek aan de kerk.

Kolk brengt in september tijdens Goes Couture een modeshow tijdens een exclusieve en feestelijke avond. Met een afterparty met live muziek, hapjes en drankjes. Vorig jaar maakt Addy van den Krommenacker zijn opwachting, dit jaar is het de beurt aan Ronald Kolk. Kolk heeft een eigen modehuis en kleedt zakenvrouwen, advocaten en politici. Zijn ontwerpen zijn ook in de wereld van opera, ballet en musical veel gevraagd. Liesbeth List Kenmerkend voor deze couturier is het gebruik van exclusieve stoffen en ambachtelijke technieken als appliqueren, mouleren en pailletteren. Schilderes Ans Markus en de zangeressen Liesbeth List, Ruth Jacott en Wende Snijder zijn vaste klanten van Kolk. "Deze prachtige kerk is heel geschikt voor een Mozart-achtige show, met veel muziek die het hier heel goed zal doen", zei Kolk tijdens zijn werkbezoek. Werkoverleg (foto: Omroep Zeeland)