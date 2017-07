'Dominee Gereformeerde Gemeente Kruiningen afgeluisterd'

(foto: Omroep Zeeland)

De dominee is erg aangeslagen door de vondst van de apparatuur, zegt de advocaat van de dominee tegen de krant. De advocaat spreekt van 'maffiatoestanden'. De advocaat zegt wel vermoedens te hebben wie de apparatuur heeft geplaatst, maar doet daar verder nog geen uitspraken over.

Ruzie

Het rommelt al een paar maanden in de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen sinds dominee Bredeweg en voormalig diaken Henk Jansen ruzie hebben. De dominee zou Jansen vals beschuldigd hebben van overspel met zijn nichtje. De voormalig diaken was kritisch op het functioneren van de dominee, die volgens hem een schrikbewind zou voeren.

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente had Jansen gestraft voor zijn vermeende overspel, waarop de voormalig diaken een kort geding tegen de kerkenraad aanspande. Jansen had het idee dat dominee Bredeweg hem de mond wilde snoeren met de belediging. De rechter oordeelde dat de kerkenraad de eigen richtlijnen niet heeft gevolgd. De kerkenraad besloot niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter.

Volgens de advocaat van dominee Bredeweg worden er pogingen ondernomen om de verhoudingen binnen de kerk te normaliseren.

