Gerard Bouman stond aan de wieg van fusie parketten Middelburg en Breda

Gerard Bouman bij zijn beëdiging als korpschef nationale politie (foto: Politie.nl)

Middelburg was toen nog een zelfstandig arrondissementsparket. De voorzitter van de ondernemingsraad noemde Bouman 'iemand die met jeugdig elan de zaken aanpakt'. Bouman paste niet in het conventionele profiel van een hoofdofficier. Hij poseerde bijvoorbeeld eens voor een foto met een opvallende Amerikaanse sportwagen: een rode Corvette. In een spijkerbroek. De president van de rechtbank dacht dat de auto in beslag was genomen, maar die bleek van Bouman te zijn.

Groot kind

In een interview met het blad Opportuun, een uitgave van het Openbaar Ministerie, werd een beeld geschetst van een groot kind, dat werkte als een bezetene maar ook van een dolletje op het werk hield. Hij kwam zo'n beetje als eerste binnen en ging als laatste weer naar huis. Levend op koffie en sigaretten. Hij stond voor de taak om het parket in Middelburg draaiend te houden, terwijl er steeds minder geld van het Rijk binnen kwam.

Bouman pakte het parket in Middelburg flink aan. Hij noemde het een 'communistische winkel', en stelde een zogeheten veegploeg aan om achterstanden weg te werken. Zijn werkwijze viel op, ook in Den Haag. Middelburg werd geprezen voor het nieuwe elan onder leiding van Bouman.

Fusie met Breda

Bouman zag dat er heel veel werd samengewerkt met het parket in Breda, waar hij zelf plaatsvervangend hoofdofficier van justitie was. Daarom gooide hij al gauw de knuppel in het hoenderhok: 'waarom moeten we alles dubbel hebben', vroeg hij zich af. En de kiem voor de latere fusie van de parketten Middelburg en Breda was dan al gelegd. Bouman loste de geldnood in Middelburg op door te fuseren met het Bredase buurparket.

Hartinfarct

Na twee jaar in Middelburg vertrok Bouman naar Den Haag, om ook daar hoofdofficier van justitie te worden. Daarna volgende zijn verdere carrière die hem via de AIVD naar de Nationale Politie bracht.

Bouman overleed maandag, op 64-jarige leeftijd, aan de gevolgen van een hartinfarct.