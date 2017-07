Kantje boord voor Isabel en Marjolijn

Het blijft tot het laatste moment spannend of Zeeland in de race blijft voor een optreden met het Metropole Orkest. Dinsdagmiddag om 12.00 uur sluiten de stembussen en wordt duidelijk wie de laatste tien artiesten zijn die nog steeds kans maken om met het befaamde Metropole Orkest de studio in te duiken.

Isabel Provoost en Marjolaine et les Manouches maken nog kans op nummer met Metropole Orkest (foto: Omroep Zeeland) Elfde en twaalfde plek Er zijn nog twee Zeeuwse kanshebbers: Marjolijn Polfliet uit Hulst die optreedt onder de naam Marjolaine et les Manouches en Isabel Provoost uit Middelburg. Met nog iets meer dan twaalf uur te gaan staat Isabelle nu op de elfde plek; Marjolijn een plek lager. Als dat zo blijft, vallen beiden buiten de boot. De verkiezing begon in mei. Toen hadden meer dan zeshonderd zangers, zangeressen en groepen zich opgegeven. Op 1 juni mochten de vijftig hoogst geplaatsten door naar de volgende ronde. De laatste tien daarvan worden dus dinsdag bekend.