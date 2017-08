Zeeland wordt wakker: Afluisteren, modeshow en strandschoonmaak

(foto: Omroep Zeeland)

Afluisterapparatuur

De auto van dominee Gerrit Bredeweg van de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen is mogelijk afgeluisterd, meldt de PZC. Volgens de krant heeft de dominee gisteren afluister- of volgapparatuur onder zijn auto gevonden.

Lees ook:

Gerard Bouman bij zijn beëdiging als korpschef nationale politie (foto: Politie.nl)

Politiebaas

De gisteren overleden politiechef Gerard Bouman was een kleine twee jaar de hoofdofficier van justitie in Middelburg. Hij werd benoemd in 1998, 45 jaar oud. Hij werd door veel werknemers, maar ook door advocaten, gezien als een goede baas voor het parket in Middelburg.

Lees ook:

Mode ontwerper Ronald Kolk bezoekt Grote Kerk in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Modeshow

Het thema van de modeshow van couturier Ronald Kolk in de Grote Kerk in Goes op 22 september staat in het teken van het Venetiaans carnaval. Dat onthulde de ontwerper gisteren tijdens een werkbezoek aan de kerk.

Lees ook:

Strandafval (foto: OZ)

Beach Clean Up Tour

Vandaag begint de vijfde Beach Clean Up Tour van Stichting De Noordzee. De komende twee weken maken vrijwilligers de Noordzeestranden schoon. De vrijwilligers beginnen in Cadzand en Schiermonnikoog. Op 15 augustus moeten beide groepen elkaar in Zandvoort ontmoeten.

Koeien genieten in de zon bij de Haringvreter (Foto: Adrie Gideonse) (foto: Omroep Zeeland)

Weer

Droog en flinke zonnige perioden. Er staat slechts een zwakke wind. Maximumtemperatuur van 21 graden vlak aan zee, tot 24 graden in het zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen.