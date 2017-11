'Mister Drvkkery' staat met liefde zijn titel af

In 1968 ging Dick Anbeek bij zijn vader werken, die op de Nieuwe Burg boekhandel Fanoy had. Zes jaar later werd hij eigenaar. Halverwege de jaren '90 hoorde Anbeek op een bijeenkomst voor boekhandelaren de bekende opiniepeiler Maurice de Hond spreken: "Die kondigde, met het oprukken van de digitale wereld, het einde van de boekhandel aan." Tegen die zwarte toekomstvisie in waagde Anbeek het, met drie anderen, om het leeggekomen pand van de PZC in gebruik te nemen als 'boekhandel 2.0'.

"We wilden een andere kijk op het verkopen van boeken," aldus Anbeek. "Hoe krijgen we zoveel mogelijk mensen naar binnen en, beter nog, hoe houden we ze langer dan normaal in onze winkel, dat vroegen we ons steeds af." Dat lukte door in het midden van de Drvkkery een brasserie in te richten. "Daar konden mensen elkaar ontmoeten. Zo werd de Drvkkery een ontmoetingsplek, met eromheen detailhandel."

Toonaangevend

Het concept van de Drvkkery en de kantoorboekhandel in Vlissingen was destijds toonaangevend in Nederland en won verschillende prijzen. De winkel werd in 2000 uitgeroepen tot 'Beste winkel van Nederland' en in 2001 won Anbeek de prijs voor 'Creatief Ondernemerschap'. In 2009 kwam de mooiste titel: 'Beste Boekhandel van Nederland'.

Anbeek en compagnon krijgen prijs Creatief Ondernemerschap in 2001 (foto: Omroep Zeeland)

Anbeek werkt nog tot eind dit jaar mee in de winkel om de nieuwe eigenaar, Jan de Vlieger, de kneepjes van het winkeliersvak bij te brengen. Daarna hoopt hij zich te kunnen storten op onder andere het voorzitterschap van de Vereniging Ondernemers Middelburg en Voetbalvereniging Zeelandia/Middelburg.

Opvolger

Hij legt dan met plezier de titel 'Mister Drvkkery' neer: "Ik hoop dat mijn opvolger die titel gaat krijgen. Ik zou graag zien dat hij het beter gaat doen dan ik, zoals ik het beter deed dan mijn vader, die het op zijn beurt weer beter deed dan zijn voorganger, meneer Fanoy."

Dick Anbeek pakt nog tot eind dit jaar de boeken uit. (foto: Omroep Zeeland)

