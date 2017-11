Deel dit artikel:











Dichte poort en lange files door lekkage bij Dow in Terneuzen

Door een lekkage van een gevaarlijke stof bij chemiebedrijf Dow in Terneuzen is vanmorgen een verkeersinfarct ontstaan. Uit voorzorg werd de poort even afgesloten. Dat gebeurde net op het moment dat een groot deel van de medewerkers begint met werken en daardoor ontstond een verkeersinfarct.

(foto: OZ) Het lek was al snel weer gedicht en het gaat volgens Dow om een kleine lekkage. Welke stof daarbij vrijkwam is nog niet bekend, maar volgens de oorspronkelijke melding gaat het om een gevaarlijke stof. Lange files Volgens een woordvoerder van Dow werd de poort voor de zekerheid afgesloten van 07.15 tot 07.30 uur. Door de combinatie met de ochtenddrukte van Dow-medewerkers ontstonden er lange files tot aan de sluizen in Terneuzen. Ook vanuit de Westerscheldetunnel reden weggebruikers de file in. De Westerscheldetunnel N.V. waarschuwde dan ook voor de verkeersdrukte. Al voor het Tolplein stond het verkeer vast, omdat het verkeer gedoseerd werd doorgelaten om files in de tunnel te voorkomen. Rond 08.30 uur waren alle files weer opgelost.