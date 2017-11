Dit zijn de beste cafetaria's in onze regio

Cafetaria Verhage (foto: Omroep Zeeland)

De Cafetaria Top 100 is een lijst die sinds 2004 via beoordelingen van mystery guests en een vakjury tot stand komt. Deelnemers krijgen allemaal een bezoek van een mystery guest en een jurylid. Ze kijken naar gastvrijheid, presentatie, hygiëne, productbehandeling, vakmanschap, bedrijfsvoering en ondernemerschap.

Ook vorig jaar mocht Verhage zich de beste van Zeeland noemen. Overigens zakte het bedrijf wel in de lijst. In 2016 stond Verhage nog in de top 10 met een zevende plaats. Desondanks blijft de jury onverminderd positief over de vriendelijke medewerkers en schone zaak.

In de lijst staan verder nog cafetaria's in Renesse, Krabbendijke en Goes.

Zeeuwse Cafetaria Top 100 2017