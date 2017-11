Aandeelhouders akkoord: DONG wordt Ørsted

Aandeelhouders

De aandeelhouders, onder wie de Deenste staat, het Deens energie bedrijf SEAS-NVE en het Amerikaanse Capital Group, zijn gistermiddag akkoord gegaan met het veranderen van de naam. Op 6 november zal de nieuwe naam officieel in gebruik worden genomen op alle kanalen van het bedrijf en verandert het logo ook overal.

Van DONG naar Ørsted

Dit jaar heeft Ørsted haar olie en gasproductie afgestoten en vanaf 2023 willen ze ook stoppen met het gebruik van kolen. Daarom vond het bedrijf dat de naam DONG, die stond voor Danish Oil and Natural Gas, niet langer kon worden gebruikt. De nieuwe naam Ørsted komt van de Deense wetenschapper Hans Christian Ørsted. In de negentiende eeuw vond hij onder andere het elektromagnetisme uit. Dat is de basis voor de werking van bijvoorbeeld dynamo's en elektromotoren.

Borssele 1 en 2

Voor de windparken Borssele 1 en 2 hebben we het vanaf nu ook over de bouwer en onderhouder Ørsted. Volgend jaar zullen de eerste contracten gesloten worden voor de bouw van het onderhoudsgebouw in de buitenhaven van Vlissingen. Daarop volgend worden contracten afgesloten voor de daadwerkelijke bouw van de enorme windmolens op zee in 2020.

Windparken Borssele 1 en 2 (foto: Omroep Zeeland)

