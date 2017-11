Deel dit artikel:











Politie net te laat bij wietkwekerij Oud-Vossemeer

In een schuur in Oud-Vossemeer is de politie vanmorgen op een wietkwekerij gestuit. Waarschijnlijk waren de planten, zo'n duizend stuks, diezelfde ochtend nog geoogst.

Een getuige zag rond half 6 een bestelbusje en drie mensen bij de schuur aan de John F. Kennedystraat. Ze waren bezig met het inladen van spullen in de bus. Voor deze getuige opvallend genoeg om de politie in te schakelen. Wietplanten op de grond Bij aankomst van de agenten waren het busje en de mensen inmiddels verdwenen. Er lagen alleen nog een paar wietplanten op de grond. Wel heeft de politie kweekapparatuur in beslag genomen en laten vernietigen. Wietkwekerij in Oud-Vossemeer (foto: HV Zeeland)