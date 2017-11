Consultatiebureau tijdelijk naar gebouw plantsoenendienst

De Combinatie in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Op dit moment richt de GGD de nieuwe ruimte in. Alle ouders die morgen of overmorgen een afspraak hebben, worden gebeld. Ouders die later een afspraak hebben, krijgen een brief. Ouders die gisteren en vandaag een afspraak hadden bij De Combinatie kunnen bij een ander bureau in Middelburg terecht of later dus aan de Vredehoflaan in Vlissingen.

Kinderopvang

In het gebouw van De Combinatie zit ook kinderopvang. Ook die kinderen kunnen de komende twee weken niet in hun eigen lokalen terecht. Ze gaan naar een andere vestiging van de kinderopvang aan de Alexander Googelweg. Daar stond nog een lokaal leeg.

Peuters

De peutergroepen worden opgesplitst. Een deel gaat naar De Ravensteinschool. Een ander deel gaat naar basisschool De Branding. De kinderen van de buitenschoolse opvang kunnen nog wel terecht in De Combinatie. Hun lokaal zit in het deel waar geen extra onderzoek naar hoeft te worden gedaan.

Vanwege mogelijke constructiefouten (foto: Omroep Zeeland)

De GGD heeft ook een consultatiebureau in De Statie in Sas van Gent. Ook dat gebouw is dicht voor onderzoek naar de betonconstructie. Maar daar staan voorlopig nog geen consulten gepland.

Later vandaag wordt duidelijk of ook dat gebouw mogelijk langer dicht blijft.