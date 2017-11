Aanmeldzuil Tholen niet in gebruik genomen vanwege bug

Het gemeentehuis van Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Door de bug werkt de aanmeldzuil niet naar behoren. De leverancier heeft het probleem in de software ontdekt en is nu bezig het op te lossen, zodat de aanmeldzuil alsnog in gebruik kan worden genomen. Het is nog niet duidelijk wanneer dat het geval is.

Minder lang wachten

Het is de bedoeling dat je door de zuil straks minder lang hoeft te wachten bij de balie als je een afspraak hebt. Bij de aanmeldzuil kun je je aanmelden met je geboortedatum of een QR-code en dan komt er uit de zuil een ticket met een volgnummer. Dat nummer wordt dan getoond op de informatieschermen.

Bij de gemeente Tholen kun je sinds eind 2016 alleen nog maar met een afspraak terecht. Alleen documenten afhalen bij de balie kan nog zonder afspraak. Volgens de gemeente werkt dat systeem goed, maar kunnen er wel wachtrijen ontstaan. De aanmeldzuil moet dat probleem verhelpen.