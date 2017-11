De Statie in Sas van Gent langer dicht

Volgens Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zijn de eerste onderzoeksresultaten goed, maar is er meer tijd nodig om alle risicoplekken te bekijken en te onderzoeken. De gemeente Terneuzen en de woningcorporatie verwachten binnen vier weken meer duidelijkheid over de onderzoeksresultaten.

Opvang voor de kinderen

De kinderen van basisschool De Statie worden, net als gisteren, opgevangen bij voetbalvereniging Corn Boys in Sas van Gent, thuis of bij familie. De interim-directeur liet gisteren al weten dat er andere lokalen in de gemeente Terneuzen beschikbaar zijn voor zijn leerlingen. Dan moeten de leerlingen wel met bussen vervoerd gaan worden.

Voor de kinderen van de kinderopvang wordt voor vier weken een ander onderkomen geregeld. De opvang voor peuters en de kinderen van de BSO is zo goed als rond, vertelt directeur Rianne Vons. De kinderopvang is nog druk bezig om opvang voor de baby's te regelen. Deze week worden alle kinderen tot en met vier jaar ondergebracht in Westdorpe bij een andere particuliere opvang, maar wel met de vertrouwde leidsters.

Kinderen van de kinderopvang en basisschool De Statie worden opgevangen in een voetbalkantine (foto: Omroep Zeeland)

Ook de bibliotheek gaat op zoek naar een andere locatie binnen Sas van Gent. Het consultatiebureau had geen afspraken gepland staan en blijft deze week dicht.

Mogelijk instortingsgevaar

De Statie moet dus, net als De Combinatie in Vlissingen, verder worden onderzocht. Mogelijk bestaat er hetzelfde instortingsgevaar als bij de parkeergarage van Eindhoven Airport. De parkeergarage stortte daar in mei dit jaar in vanwege de gebruikte betonconstructie in de vloer.

