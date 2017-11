'Eerst onderzoek doen en dan pas iemand de schuld geven'

Duitse onderzoekers hebben geconstateerd dat in dertig jaar tijd bijna driekwart van de insecten in een groot aantal natuurgebieden is verdwenen. Chiel Jacobusse van het Zeeuwse Landschap denkt dat dit in Zeeland niet anders is. Hij ziet de nieuwste generatie pesticiden, die in de landbouw gebruikt worden, als de oorzaak. Maar Joris Baecke is nog niet zo ver. "De Duitse onderzoekers durven nog geen conclusies te trekken. Dus ik denk dat het verstandig is om eerst meer onderzoek te doen naar de oorzaken."

Misoogsten

Volgens Baecke gebruiken de boeren de pesticiden heel zorgvuldig. "We zetten deze middelen in om gewassen te telen. Het blijkt dat men vanuit de hele wereld onder de indruk is van hoe efficiënt en duurzaam we dat doen. Als we middelen inzetten is dat vaak heel gericht, tegen een bepaald onkruid of tegen een bepaald insect. Om ervoor te zorgen dat we geen misoogsten krijgen. Anders hebben de mensen niet te eten of wordt ons voedsel veel te duur."

Producten worden van het land gehaald. (foto: Omroep Zeeland)

Deltaplan

De ZLTO wil graag meewerken aan een Deltaplan voor de biodiversiteit. "We zijn gecharmeerd van het plan van een aantal Nederlandse ecologen om tot zo'n Deltaplan te komen. We hebben positief gereageerd op hun oproep om hier aan mee te werken want wij zijn ervan overtuigd dat het een complex probleem is. We willen er wel gezamenlijk aan werken zodat we niet vervallen in vingerwijzen, maar juist samen werken aan de verbetering van de biodiversiteit. Daar ligt onze opdracht."

